В Адыгее женщина зарезала знакомого во время застолья

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

Преступление произошло в поселке Мичурина Майкопского района. На местную жительницу возбудили уголовное дело. Ее подозревают в убийстве.

По версии следствия, 28-летняя местная жительница пила спиртные напитки в компании своих знакомых. Во время застолья между девушкой и одним из ее знакомых произошел конфликт. Она схватила кухонный нож и ударила им мужчину в область жизненно-важных органов. От полученной раны пострадавший умер.

Подозреваемую заключили под стражу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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