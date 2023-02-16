В Адыгее завели дело на экс-директора рыбоводного завода, причинившего ущерб в 12 млн рублей
Уголовное дело возбудили на бывшего директора Адыгейского осетрово-рыбоводного завода по материалам УФСБ России по Республике Адыгея. Его подозревают в халатности.
По версии следствия, директор предприятия с июля по август прошлого года не организовал работу производственных участков и цехов должным образом. Это привело к недостаче 6,5 тыс. штук молоди осетра и 468 тыс. штук молоди стерляди.
Кроме того, в августе он без необходимости покинул рабочее место. В этот момент на заводе из-за аварии отключились насосы, которые подают кислород в бассейны с рыбой. Из-за отсутствия директора на рабочем месте сотрудникам предприятия не удалось оперативно возобновить работу насосов. Из-за этого погибли свыше 17 тыс. особей осетра и более 94 тыс. — стерляди.
Своими непрофессиональными действиями директор рыбоводного завода нанес госпредприятию ущерб в размере более 12 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Адыгея.
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