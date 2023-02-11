В Адыгее на чиновника завели уголовное дело за продажу участков на кладбище

Сотрудники УФСБ России по Республике Адыгея установили, что один из сотрудников МКУ «Благоустройство» организовал незаконную продажу участков на кладбище в Майкопе.

Известно, что чиновник при общении с местными жителями и сотрудниками ритуальных агентств предлагал места на майкопском кладбище за деньги, несмотря на то, что по законам РФ, муниципальные услуги по захоронению людей предоставляют бесплатно. Он также давал незаконные указания подчиненным на подхоронение людей к могилам усопших из дома инвалидов, а также на захоронение умерших без соответствующих на это документов.

«УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста похоронной службы муниципального казенного учреждения «Благоустройство» муниципального образования город Майкоп», — говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. При обыске в его доме правоохранители нашли и изъяли более 450 тыс. рублей, а также используемые им документы и предметы.

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