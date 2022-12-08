После установки скандального арт-объекта «Капля» в отношении чиновника из Северского района завели дело

Прокуратура Северского района провела проверку соблюдения законодательства при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» во время благоустройства парка «Островок» на улице Ленина в станице Северской.

В результате проверки установили, что при установке малой архитектурной формы «Арт – объекта Капля» администрация Северского сельского поселения приняла работы ненадлежащего качества.

В ноябре и. о. главы сельского поселения прокуратура внесла представление. Также в его отношении возбудили дело об административном правонарушении о нарушении порядка заключения контракта. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сквер в станице Северской на территории бывшей лодочной станции начали благоустраивать в мае. Там планировали восстановить пруд, обустроить пешеходную зону и детскую площадку.

Также в сквере разместили арт-объект «Капля». Фотографии нового объекта появились в соцсетях 21 ноября и сразу вызвали массу обсуждений. Арт-объект некоторые пользователи сравнили с секс-игрушкой. В местных пабликах предположили, что «Капля» напоминает игрушку для взрослых из-за своего постамента, который, по всей видимости, должен был находиться под плиткой.

На следующий день «Каплю» демонтировали. Подрядчик исправит ее основание и разгладит неровности.