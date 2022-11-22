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В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»

Общество
22.11.2022 14:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-demontirovali-skandalnyj-art-obekt-kaplya
В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
Фото t.me/severskiyrayon

Фотографии нового объекта в парке станицы Северской появились в соцсетях 21 ноября и сразу вызвали массу обсуждений.

Арт-объект некоторые пользователи сравнили с секс-игрушкой. В местных пабликах предположили, что «Капля» напоминает игрушку для взрослых из-за своего постамента, который, по всей видимости, должен был находиться под плиткой.

Уже 22 ноября появились фото и видео, как арт-объект демонтируют. Отмечается, что «Каплю» увезли на доработку — подрядчик исправит ее основание и разгладит неровности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сквер в станице Северской на территории бывшей лодочной станции начали благоустраивать в мае. Там планировали восстановить пруд, обустроить пешеходную зону и детскую площадку.

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