В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
Общество
22.11.2022 14:15
Фотографии нового объекта в парке станицы Северской появились в соцсетях 21 ноября и сразу вызвали массу обсуждений.
Арт-объект некоторые пользователи сравнили с секс-игрушкой. В местных пабликах предположили, что «Капля» напоминает игрушку для взрослых из-за своего постамента, который, по всей видимости, должен был находиться под плиткой.
Уже 22 ноября появились фото и видео, как арт-объект демонтируют. Отмечается, что «Каплю» увезли на доработку — подрядчик исправит ее основание и разгладит неровности.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сквер в станице Северской на территории бывшей лодочной станции начали благоустраивать в мае. Там планировали восстановить пруд, обустроить пешеходную зону и детскую площадку.
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