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Под Краснодаром загорелась сухая трава на площади 1 тыс. кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-zagorelas-suhaya-trava-na-ploshhadi-1-tys-kv-metrov
Под Краснодаром загорелась сухая трава на площади 1 тыс. кв. метров
Фото t.me/mchs0101

Сообщение о возгорании сухой травы на окраине поселка Тлюстенхабль Теучежского района поступило в МЧС Адыгеи днем 29 августа.

На место прибыли расчеты Тахтамукайского и Теучежского пожарно-спасательного гарнизона. Все силы пожарные направили на то, чтобы не допустить распространение огня на жилые дома. Работа огнеборцев осложняется сильным порывистым ветром.

Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. В 17:08 ликвидировали открытое горение. На месте работают 26 человек и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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