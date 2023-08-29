Под Краснодаром загорелась сухая трава на площади 1 тыс. кв. метров

Сообщение о возгорании сухой травы на окраине поселка Тлюстенхабль Теучежского района поступило в МЧС Адыгеи днем 29 августа.

На место прибыли расчеты Тахтамукайского и Теучежского пожарно-спасательного гарнизона. Все силы пожарные направили на то, чтобы не допустить распространение огня на жилые дома. Работа огнеборцев осложняется сильным порывистым ветром.

Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. В 17:08 ликвидировали открытое горение. На месте работают 26 человек и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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