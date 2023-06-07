Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Адыгее возобновили движение через дамбу Октябрьского водохранилища

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-vozobnovili-dvizhenie-cherez-dambu-oktyabrskogo-vodohranilishha
В Адыгее возобновили движение через дамбу Октябрьского водохранилища
Фото t.me/savv_asker

Вечером 6 июня ввели реверсивное движение на участке дороги Энем — Адыгейск по дамбе Октябрьского водохранилища, закрытом в мае на ремонт в связи с просадкой грунта.

По словам главы Тахтамукайского района Аскера Савва, из-за обильных осадков на аварийном участке дороги не удалось полностью завершить ремонтно-восстановительные работы.

«Данный вопрос отложен на неопределенный срок, пока грунт дамбы не высохнет полностью. Но в связи с высокой значимостью дорожного участка, было принято решение об организации реверсивного движения. Как показал опрос, более 75 % посчитали необходимым открыть дорожный участок, не дожидаясь полного капремонта», — написал Аскер Савв в Telegram.

По дамбе разрешено передвигаться только легковым автомобилям. Грузовики строго отслеживает камерами видеофиксации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение на трассе Энем — Адыгейск через дамбу Октябрьского водохранилища в Тахтамукайском районе ограничили с 9:00 12 мая.

Статьи
Топ-7 продуктов для здоровья пенсионеров
Топ-7 продуктов для здоровья пенсионеров
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 июня
Гастроэнтеролог рассказала, как помочь себе при отравлении паленым алкоголем
Гастроэнтеролог рассказала, как помочь себе при отравлении паленым алкоголем
Отит: причины и симптомы у детей и взрослых
Отит: причины и симптомы у детей и взрослых
Яблочные новинки: презентация Apple WWDC 2023
Яблочные новинки: презентация Apple WWDC 2023
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях