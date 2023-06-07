В Адыгее возобновили движение через дамбу Октябрьского водохранилища

Вечером 6 июня ввели реверсивное движение на участке дороги Энем — Адыгейск по дамбе Октябрьского водохранилища, закрытом в мае на ремонт в связи с просадкой грунта.

По словам главы Тахтамукайского района Аскера Савва, из-за обильных осадков на аварийном участке дороги не удалось полностью завершить ремонтно-восстановительные работы.

«Данный вопрос отложен на неопределенный срок, пока грунт дамбы не высохнет полностью. Но в связи с высокой значимостью дорожного участка, было принято решение об организации реверсивного движения. Как показал опрос, более 75 % посчитали необходимым открыть дорожный участок, не дожидаясь полного капремонта», — написал Аскер Савв в Telegram.

По дамбе разрешено передвигаться только легковым автомобилям. Грузовики строго отслеживает камерами видеофиксации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение на трассе Энем — Адыгейск через дамбу Октябрьского водохранилища в Тахтамукайском районе ограничили с 9:00 12 мая.