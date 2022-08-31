В Адыгее водитель легковушки отвлекся на разговор за рулем и сбил пенсионерку и 6-летнюю девочку
Происшествия
31.08.2022 12:13
Авария произошла 30 августа около 10:00 возле образовательного учреждения в станице Гиагинской.
По предварительным данным, 75-летний житель Гиагинского района ехал за рулем иномарки и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 60-летнюю местную жительницу и ее 6-летнюю внучку.
В результате ДТП женщину и девочку с различными травмами госпитализировали в республиканскую больницу. По словам водителя, он за рулем разговаривал с пассажиром и отвлекся от дороги, поэтому не сразу заметил людей на пешеходном переходе.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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