Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Адыгее водитель легковушки отвлекся на разговор за рулем и сбил пенсионерку и 6-летнюю девочку

Происшествия
31.08.2022 12:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-voditel-legkovushki-otvleksya-na-razgovor-za-rulem-i-sbil-pensionerku-i-6-letnyuyu-devochku
В Адыгее водитель легковушки отвлекся на разговор за рулем и сбил пенсионерку и 6-летнюю девочку
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Авария произошла 30 августа около 10:00 возле образовательного учреждения в станице Гиагинской.

По предварительным данным, 75-летний житель Гиагинского района ехал за рулем иномарки и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 60-летнюю местную жительницу и ее 6-летнюю внучку.

В результате ДТП женщину и девочку с различными травмами госпитализировали в республиканскую больницу. По словам водителя, он за рулем разговаривал с пассажиром и отвлекся от дороги, поэтому не сразу заметил людей на пешеходном переходе.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: в Сочи в массовом ДТП с пятью легковушками пострадали двое взрослых и ребенок.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В Краснодаре мужчина на электросамокате сбил на тротуаре 8-летнего мальчика и уехал
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
  6. Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Прямой эфир
Мы в соцсетях