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В Адыгее в жестком ДТП на встречке погиб 81-летний мужчина

Происшествия
27.08.2022 16:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-v-zhestkom-dtp-na-vstrechke-pogib-81-letnij-muzhchina
В Адыгее в жестком ДТП на встречке погиб 81-летний мужчина
Фото пресс-службы ГУ МВД по Республике Адыгее

Смертельная авария произошла 27 августа в 7:50 на 142 км автодороги «Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск».

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Москвич» выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку под управлением 81-летнего водителя.

В результате столкновения водитель иномарки погиб, его 73-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали.

Водитель «Москвича» и его 18-летний пассажир — жители Краснодарского края, также получили травмы в ДТП. Их доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии полиция проводит проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгее.

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