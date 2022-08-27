В Адыгее в жестком ДТП на встречке погиб 81-летний мужчина

Фото пресс-службы ГУ МВД по Республике Адыгее

Смертельная авария произошла 27 августа в 7:50 на 142 км автодороги «Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск».

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Москвич» выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку под управлением 81-летнего водителя.

В результате столкновения водитель иномарки погиб, его 73-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали.

Водитель «Москвича» и его 18-летний пассажир — жители Краснодарского края, также получили травмы в ДТП. Их доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии полиция проводит проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгее.

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