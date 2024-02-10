В Адыгее в школе обвалился потолок, пострадал один ребенок

Инцидент произошел днем 9 февраля на уроке в школе № 25 поселка Энем Тахтамукайского района.

Из-за обрушения потолка во время урока пострадал один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь.

По факту сообщения об инциденте организовали доследственную проверку. В ходе нее установят все обстоятельства произошедшего, действиям должностных лиц, в обязанности которых входит организация безопасного образовательного процесса, дадут оценку, сообщает СУ СК России по Адыгее.

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