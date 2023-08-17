В Адыгее в реке утонул 15-летний подросток

Несчастный случай произошел днем 13 августа в поселке Тульском Майкопского района.

По предварительным данным, 15-летний подросток со своими друзьями купался в реке Белой. Во время купания он спрыгнул с берега высотой около 3-4 метров в воду, но не смог выплыть. Подростка унесло течением. Местные жители нашли тело 16 августа ниже по течению реки.

Следователи СК начали проводить доследственную проверку. Устанавливают обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Читайте также: в Апшеронске в реке утонула женщина, ее ищут третий день.