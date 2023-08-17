Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Адыгее в реке утонул 15-летний подросток

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-v-reke-utonul-15-letnij-podrostok
В Адыгее в реке утонул 15-летний подросток
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Несчастный случай произошел днем 13 августа в поселке Тульском Майкопского района.

По предварительным данным, 15-летний подросток со своими друзьями купался в реке Белой. Во время купания он спрыгнул с берега высотой около 3-4 метров в воду, но не смог выплыть. Подростка унесло течением. Местные жители нашли тело 16 августа ниже по течению реки.

Следователи СК начали проводить доследственную проверку. Устанавливают обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Читайте также: в Апшеронске в реке утонула женщина, ее ищут третий день.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 августа
Роберт Де Ниро: 80 лет легендарному актеру
Роберт Де Ниро: 80 лет легендарному актеру
Домашние против магазинных: эксперты выяснили, от каких сладостей быстрее толстеют
Домашние против магазинных: эксперты выяснили, от каких сладостей быстрее толстеют
Спокойствие только спокойствие: как жить рядом с больным Альцгеймером и не сойти с ума
Спокойствие только спокойствие: как жить рядом с больным Альцгеймером и не сойти с ума
Оральные контрацептивы: польза и вред противозачаточных таблеток
Оральные контрацептивы: польза и вред противозачаточных таблеток
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях