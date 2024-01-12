В Адыгее в лобовую столкнулись иномарка и фургон, есть пострадавший

Авария произошла 11 января около 12:00 на 48-м километре дороги Белореченск — Гиагинская — Дружба в Гиагинском районе Адыгеи.

По предварительным данным, 52-летняя местная жительница ехала за рулем иномарки и выехала на встречную полосу. Там легковой автомобиль врезался в фургон, за рулем которого находился 56-летний житель Кошехабльского района.

В результате аварии женщина-водитель получила травмы и была госпитализирована в Адыгейскую республиканскую клиническую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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