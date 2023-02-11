В Адыгее в лесополосе у дороги нашли труп мужчины

Тело мужчины обнаружили в Шовгеновском районе на территории лесополосы около автодороги между поселками Ульский и Зарево.

Правоохранители пока не смогли установить личность мужчины и просят местных жителей оказать помощь. Его приметы: рост 157 см, на вид 45-50 лет, короткие темно-русые волосы, телосложение среднее. Был одет в темно-синие джинсы с желтыми накладными карманами, серую кофту и черные сапоги.

Всех, кто что-то знает об этом мужчине, просят сообщить по телефонам: 8-999-449-28-96, 8 (87770) 9-10-05 или 102, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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