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В Адыгее ураган частично сорвал крыши с двух школ и больницы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-uragan-chastichno-sorval-kryshi-s-dvuh-shkol-i-bolnitsy
В Адыгее ураган частично сорвал крыши с двух школ и больницы
Фото t.me/mchs0101

Об этом 21 февраля сообщили в комитете по делам ГО и ЧС Республики Адыгея.

По данным ведомства, ураган частично сорвал крышу на республиканской инфекционной больнице в Майкопе.

В Гиагинском районе порывы ветра частично повредили кровли двух школ — в станицах Гиагинской и Дондуковской. Восстанавливать объекты начнут сразу, как только наладится погода, сообщает ТАСС.

В Адыгеи 21 и 22 февраля прогнозируется очень сильный юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 30 м/с, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

Читайте также: в Майкопе на тротуар рухнула часть крыши, которую сорвало ураганным ветром.

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