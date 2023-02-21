В Адыгее ураган частично сорвал крыши с двух школ и больницы
Происшествия
21.02.2023 17:36
Об этом 21 февраля сообщили в комитете по делам ГО и ЧС Республики Адыгея.
По данным ведомства, ураган частично сорвал крышу на республиканской инфекционной больнице в Майкопе.
В Гиагинском районе порывы ветра частично повредили кровли двух школ — в станицах Гиагинской и Дондуковской. Восстанавливать объекты начнут сразу, как только наладится погода, сообщает ТАСС.
В Адыгеи 21 и 22 февраля прогнозируется очень сильный юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 30 м/с, сообщает ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.
Читайте также: в Майкопе на тротуар рухнула часть крыши, которую сорвало ураганным ветром.
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