В Адыгее руку рабочего намотало на конвейер во время уборки

Несчастный случай произошел в конце декабря 2023 года на дробильно-сортировочном комплексе в хуторе Веселом.

Установили, что работник чистил ленточный конвейер от пыли и грязи. В процессе чистки его руку намотало на механизм конвейера, полученная травма привела к частичной ампутации руки. Проверка показала, что травму работник получил из-за нарушения требований охраны труда.

По результатам проверки возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

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