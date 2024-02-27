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В Адыгее руку рабочего намотало на конвейер во время уборки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-ruku-rabochego-namotalo-na-konvejer-vo-vremya-uborki
В Адыгее руку рабочего намотало на конвейер во время уборки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел в конце декабря 2023 года на дробильно-сортировочном комплексе в хуторе Веселом.

Установили, что работник чистил ленточный конвейер от пыли и грязи. В процессе чистки его руку намотало на механизм конвейера, полученная травма привела к частичной ампутации руки. Проверка показала, что травму работник получил из-за нарушения требований охраны труда.

По результатам проверки возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

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