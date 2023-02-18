В Адыгее прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели птиц на берегу водохранилища

Прокуратура Адыгеи и ОМВД России по Красногвардейскому району начали проверку по факту массовой гибели диких птиц, в том числе лебедей, на берегу Тщикского водохранилища. К проверке также привлекли специалистов службы по борьбе с болезнями животных

О погибших птицах сообщили местные жители. По их словам, берег водохранилища был буквально усеян трупами. Птиц расстреляли, но не забрали, поэтому очевидцы предполагают, что охотились на лебедей ради забавы.

По поручению прокурора Республики Адыгея Игоря Шевченко прокуратура Красногвардейского района взяла на контроль проверку информации, сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи в Telegram.

Среди погибших птиц гуси, чайки и лебеди. По предварительным данным, отстрел птиц не подтвердился. Сообщается, что роки охоты на водоплавающую дичь в Адыгее уже прошли. Охотиться можно было с 20 октября по 20 января, с охотничьими собаками — с 20 октября по 31 декабря, сообщает ТАСС.

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