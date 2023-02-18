Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Адыгее прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели птиц на берегу водохранилища

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-prokuratura-provodit-proverku-po-faktu-massovoj-gibeli-ptits-na-beregu-vodohranilishha
В Адыгее прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели птиц на берегу водохранилища
Фото @ghestkrd

Прокуратура Адыгеи и ОМВД России по Красногвардейскому району начали проверку по факту массовой гибели диких птиц, в том числе лебедей, на берегу Тщикского водохранилища. К проверке также привлекли специалистов службы по борьбе с болезнями животных

О погибших птицах сообщили местные жители. По их словам, берег водохранилища был буквально усеян трупами. Птиц расстреляли, но не забрали, поэтому очевидцы предполагают, что охотились на лебедей ради забавы.

По поручению прокурора Республики Адыгея Игоря Шевченко прокуратура Красногвардейского района взяла на контроль проверку информации, сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи в Telegram.

Среди погибших птиц гуси, чайки и лебеди. По предварительным данным, отстрел птиц не подтвердился. Сообщается, что роки охоты на водоплавающую дичь в Адыгее уже прошли. Охотиться можно было с 20 октября по 20 января, с охотничьими собаками — с 20 октября по 31 декабря, сообщает ТАСС.

Читайте также: Дорожный рабочий спас раненую хищную птицу в Сочи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Первый в России капсульный аэроотель открыли в аэропорту Сочи
Первый в России капсульный аэроотель открыли в аэропорту Сочи
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о сильных снегопадах
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о сильных снегопадах
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма
Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в Краснодаре в 2022 году
  5. Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях