Дорожный рабочий спас раненую хищную птицу в Сочи
Общество
15.02.2023 14:27
Птицу мастер трассы А-149 Адлер — Красная Поляна нашел за отбойником во время рейда.
Она безуспешно пыталась взлететь. Мужчина подобрал раненого хищника и отвез в ближайшую ветклинику. Предположительно, птица относится к семейству ястребиных, сообщает пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Читайте также: в Краснодаре спасли провалившуюся под лед собаку.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75