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Дорожный рабочий спас раненую хищную птицу в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dorozhnyj-rabochij-spas-ranenuyu-hishhnuyu-ptitsu-v-sochi
Дорожный рабочий спас раненую хищную птицу в Сочи
Фото ФКУ Упрдор «Черноморье».

Птицу мастер трассы А-149 Адлер — Красная Поляна нашел за отбойником во время рейда.

Она безуспешно пыталась взлететь. Мужчина подобрал раненого хищника и отвез в ближайшую ветклинику. Предположительно, птица относится к семейству ястребиных, сообщает пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

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