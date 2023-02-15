Дорожный рабочий спас раненую хищную птицу в Сочи

Птицу мастер трассы А-149 Адлер — Красная Поляна нашел за отбойником во время рейда.

Она безуспешно пыталась взлететь. Мужчина подобрал раненого хищника и отвез в ближайшую ветклинику. Предположительно, птица относится к семейству ястребиных, сообщает пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

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