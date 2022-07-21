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В Адыгее проезд по дамбе Октябрьского водохранилища планируют открыть в августе

Общество
21.07.2022 07:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-proezd-po-dambe-oktyabrskogo-vodohranilishha-planiruyut-otkryt-v-avguste
В Адыгее проезд по дамбе Октябрьского водохранилища планируют открыть в августе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

Движение откроют для легкового и общественного транспорта. Об этом 20 июля сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер.

Он рассказал, что проезд по дамбе Октябрьского водохранилища в Тахтамукайском районе планируют открыть до середины августа.

«Мы прекрасно знаем о переживаниях жителей Тахтамукайского района, связанных с ремонтом дамбы Октябрьского водохранилища. Этот дорожный участок служит не только главной транспортной артерией, соединяющей с районным центром, но и выступает в качестве важнейшего гидротехнического сооружения. Сейчас, в связи с ремонтными работами, проезд по дамбе остается закрытым, но до середины августа мы планируем открыть движение только для легкового и общественного транспорта», — написал глава района в Telegram.

Он также отметил, что сейчас решается вопрос установки на участке камер видеофиксации, чтобы фиксировать и привлекать к ответственности водителей грузовиков, нарушающих запрет движения по дамбе. Также на участке идет ремонт дорожного покрытия.

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