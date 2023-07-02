В Адыгее приняли закон, уточняющий, при каких условиях подростки от 14 до 16 лет могут пожениться

Депутаты внесли изменения в закон «О порядке и условиях вступления в брак граждан РФ в возрасте от 14 до 16 лет, постоянно либо преимущественно проживающих на территории Республика Адыгея».

Сам закон действует в республике с 1998 года, сейчас в него внесли изменения, которые должны защитить права несовершеннолетних.

Документ опубликован на сайте Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея.

Так, к особым обстоятельствам для вступления в брак до 16 лет относятся беременность сроком 12 недель и более, рождение общего ребенка, зарегистрированного на территории региона.

Условия для вступления в брак по особым обстоятельствам — возраст от 14 до 16 лет, постоянное проживание в Адыгее в течение 5 лет, взаимное добровольное согласие обоих несовершеннолетних, разрешение родителей или законных опекунов.

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