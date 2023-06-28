В Сочи семьи участников СВО получат единовременную выплату на спортивную форму для детей

Прием заявлений на предоставление выплат начнется с 1 июля. По 10 тыс. рублей будут предоставлять из муниципального бюджета на каждого ребенка школьного возраста.

В Сочи семьи участников СВО могут обратиться с любым вопросом к Координационному совету по помощи родственникам мобилизованных и добровольцев, а также самим участникам боевых действий.

«Еженедельно подробно разбираем поступившие от сочинцев заявки, выясняем, какая именно помощь требуется, каким образом можем ее оказать. Также в городе на сегодняшний день действует 11 дополнительных мер социальной поддержки. Часть из них предоставляется семьям, в которых есть несовершеннолетние дети», — сообщила замглавы Сочи Галина Москалева.

Чтобы получить выплату на приобретение спортивной формы для детей, жители Сочи могут с 1 июля обратиться в отдел социального развития районной администрации по месту постоянной регистрации. Полный перечень документов для оформления этой матпомощи можно найти здесь.

Кроме того, сочинцы, вернувшиеся из зоны проведения боевых действий, могут получить продуктовые наборы. Для этого нужно обратиться в Координационный совет по адресу: улица Советская, 26. Получить дополнительную информацию можно по телефону 8-(918)-132-13-60, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: ответы на частые вопросы о деньгах и гарантиях для тех, кто ушел служить по контракту.