В Адыгее пожарные более 14 часов тушили возгорание на маслозаводе
Происшествия
06.12.2022 07:19
Сообщение о пожаре на маслозаводе ООО «Мамруко» в ауле Егерухай Кошехабльского района поступило 5 декабря в 16:44.
На место незамедлительно выехали специалисты. В ходе разведки установили, что возгорание произошло в сушильной камере внутри здания. Огонь охватил 270 кв. м.
На тушение подали семь пожарных стволов, создали два боевых участка и штаб пожаротушения. В ликвидации пожара от МЧС России участвовали 33 человека и 11 единиц техники.
Локализовать пожар удалось в 22:57. Полностью возгорание потушили уже 6 декабря в 6:43. Погибших и травмированных нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.
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