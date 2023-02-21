В Адыгее полицейские спасли из горящего дома пожилых супругов и их 14-летнюю внучку

Пожар произошел в частном доме на улице Титова в поселке Яблоновском. Двое дежуривших неподалеку сотрудников ППС незамедлительно отправились на помощь.

Прибыв на место, они выяснили, что в гостевом домике рядом с горящим зданием находятся 66-летняя женщина и ее 14-летняя внучка. Пожарные еще не приехали, поэтому полицейские сами вывели из гостевого домика девочку и ее бабушку.

Пожилая женщина сообщила, что в доме остался ее 62-летний супруг. Он не смог выйти из здания, так как огонь сильно распространился, а потолок частично обрушился. Полицейские вернулись и через окно эвакуировали пожилого мужчину. Он получил ожоги.

Спасенных людей передали прибывшим врачам скорой помощи, мужчину с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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