В Адыгее подследственный ударил кулаком по голове дежурного инспектора СИЗО
Происшествия
01.12.2022 17:55
В Тахтамукайском районе Адыгеи завершили расследование дела о применении насилия в отношении сотрудника колонии.
По данным следствия, содержащийся под стражей в СИЗО исправительного учреждения Теучежского района подследственный ударил кулаком инспектора, который нес суточное дежурство в изоляторе. Сотрудник изолятора получил травму головы.
Возбудили уголовное дело о применение насилия, опасного для здоровья, совершенного в отношении сотрудника места содержания под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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