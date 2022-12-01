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В Адыгее подследственный ударил кулаком по голове дежурного инспектора СИЗО

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-podsledstvennyj-udaril-kulakom-po-golove-dezhurnogo-inspektora-sizo
В Адыгее подследственный ударил кулаком по голове дежурного инспектора СИЗО
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Тахтамукайском районе Адыгеи завершили расследование дела о применении насилия в отношении сотрудника колонии.

По данным следствия, содержащийся под стражей в СИЗО исправительного учреждения Теучежского района подследственный ударил кулаком инспектора, который нес суточное дежурство в изоляторе. Сотрудник изолятора получил травму головы.

Возбудили уголовное дело о применение насилия, опасного для здоровья, совершенного в отношении сотрудника места содержания под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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