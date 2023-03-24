В Адыгее под колесами грузовика погиб 45-летний пешеход
Происшествия
24.03.2023 10:50
Авария произошла 23 марта около 17:40 на Келермесском шоссе в Майкопе.
По предварительным данным, 63-летний местный житель ехал за рулем грузовика и сбил 45-летнего местного жителя, который переходил дорогу в неустановленном месте при наличии недалеко пешеходного перехода. Пешеход в результате ДТП от полученных травм погиб.
По факту аварии в полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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