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В Адыгее перевернулась и загорелась иномарка, пострадали водитель и пассажир

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-perevernulas-i-zagorelas-inomarka-postradali-voditel-i-passazhir
В Адыгее перевернулась и загорелась иномарка, пострадали водитель и пассажир
Фото t.me/mvd01ra

Авария произошла 11 октября около 14:30 на 8-м километре трассы Майкоп — Усть-Лабинск около поселка Родникового в Майкопском районе Адыгеи.

По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию перед едущим впереди автомобилем и резко затормозил. В результате маневра машина опрокинулась и загорелась.

В результате ДТП пострадали два человека: сам водитель и его 18-летний пассажир. Их госпитализировали в Адыгейскую республиканскую клиническую больницу.

На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. На участке трассы частично перекрыли движение. По факту ДТП в полиции проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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