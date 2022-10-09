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В Адыгее пенсионер из ружья выстрелил соседу в голову

Происшествия
09.10.2022 18:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-pensioner-iz-ruzhya-vystrelil-sosedu-v-golovu
В Адыгее пенсионер из ружья выстрелил соседу в голову
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Жителю Майкопа в октябре предъявили обвинение в убийстве.

По данным следствия, 64-летний мужчина 17 августа около своего дома в частном секторе Майкопа выпивал с соседями. Во время застолья он поссорился с одни из собутыльников, зашел в дом, взял ружье и дважды выстрелил в обидчика. Пострадавший получил огнестрельные дробовые ранения головы, шеи, груди, живота и левой руки. Злоумышленник скрылся. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось. Он умер в больнице от полученных ранений.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали по горячим следам и после предъявления обвинения поместили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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