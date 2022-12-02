В Адыгее на восемь лет посадили женщину, заколовшую знакомого ножом
Происшествия
02.12.2022 17:31
Убийство произошло в июле текущего года в Красногвардейском районе Республики Адыгея.
По данным следствия, 39-летняя женщина в своем доме в ходе конфликта ударила знакомого ножом в грудь. Мужчина умер на месте. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Красногвардейский районный суд признал женщину виновной.
Подсудимую приговорили к восьми годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.
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