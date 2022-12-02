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В Адыгее на восемь лет посадили женщину, заколовшую знакомого ножом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-na-vosem-let-posadili-zhenshhinu-zakolovshuyu-znakomogo-nozhom
В Адыгее на восемь лет посадили женщину, заколовшую знакомого ножом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Убийство произошло в июле текущего года в Красногвардейском районе Республики Адыгея.

По данным следствия, 39-летняя женщина в своем доме в ходе конфликта ударила знакомого ножом в грудь. Мужчина умер на месте. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Красногвардейский районный суд признал женщину виновной.

Подсудимую приговорили к восьми годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

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