В Адыгее на восемь лет посадили женщину, заколовшую знакомого ножом

Убийство произошло в июле текущего года в Красногвардейском районе Республики Адыгея.

По данным следствия, 39-летняя женщина в своем доме в ходе конфликта ударила знакомого ножом в грудь. Мужчина умер на месте. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Красногвардейский районный суд признал женщину виновной.

Подсудимую приговорили к восьми годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.

Читайте также: в Ростовской области на 17 лет посадили мужчину, который зарубил топором покупателя своей машины.