В Адыгее мужчина проник в комнату к спящему приятелю и ударил его ножом в шею

Преступление произошло в ноябре в Адыгее. В отношении 54-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

По данным следствия, в ноябре ночью пьяный мужчина отправился к своему приятелю, с которым у него был конфликт. Он зашел в комнату, в которой спали хозяин дома и его гость. Злоумышленник решил убить знакомого. Он взял кухонный нож и один раз ударил в шею спящего.

В этот момент пострадавший и находившийся с ним в комнате мужчина проснулись и пресекли действия нападавшего. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия, а пострадавшему оказали помощь.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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