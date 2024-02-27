В Адыгее мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы

Трагедия произошла днем 22 февраля в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района.

По предварительным данным, мужчина остался наедине с несовершеннолетней дочерью своей сожительницей и изнасиловал ее.

Возбудили уголовное дело. Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Ходатайство о заключении подозреваемого под стражу направили в суд.

Установили, что мужчина ранее был судим, в Адыгею он переехал в 2020 году из Красноярского края. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и закрепление полученных доказательств, сообщает СУ СК России по Адыгее.

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