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В Адыгее мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-muzhchina-iznasiloval-nesovershennoletnyuyu-doch-sozhitelnitsy
В Адыгее мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Трагедия произошла днем 22 февраля в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района.

По предварительным данным, мужчина остался наедине с несовершеннолетней дочерью своей сожительницей и изнасиловал ее.

Возбудили уголовное дело. Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Ходатайство о заключении подозреваемого под стражу направили в суд.

Установили, что мужчина ранее был судим, в Адыгею он переехал в 2020 году из Красноярского края. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и закрепление полученных доказательств, сообщает СУ СК России по Адыгее.

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