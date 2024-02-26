Мужчина четыре года развращал двух девочек в Сочи

Лазаревский районный суд огласил приговор в отношении 48-летнего мужчины, которого признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Установили, что с 2019 по 2023 годы мужчина развращал сестру своей бывшей сожительницы, которой на тот момент было 10 лет. Кроме того, он совращал подругу девочки, которая была на год младше. С последней он также неоднократно вступал в половую связь с ее согласия. За такие отношения мужчина давал девочкам деньги, покупал алкоголь и катал их на машине.

В суде злоумышленник не признал вину — он утверждал, что стал жертвой оговора. Вину подсудимого полностью доказали. Его признали виновным и назначили 15 лет исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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