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В Адыгее мужчина избил палкой 4-летнего сына сожительницы, его разыскивает полиция

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-muzhchina-izbil-palkoj-4-letnego-syna-sozhitelnitsy-ego-razyskivaet-politsiya
В Адыгее мужчина избил палкой 4-летнего сына сожительницы, его разыскивает полиция
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу Майкопа из аула Новая Адыгея Тахтамукайского района. Мальчика госпитализировали.

Следователи установили, что ребенка избил сожитель его матери. Мужчина нанес многочисленные удары по голове и туловищу мальчика деревянной палкой. После этого злоумышленник скрылся. На мужчину завели уголовное дело.

В настоящее время следователи допрашивают мать ребенка, устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея

Жителей Адыгеи и Краснодарского края, владеющих информацией о местонахождении мужчины на фотографии, просят сообщить в полицию по месту жительства или по телефону 8-87771-94-2-29.

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