СК организовал проверку по факту издевательств матерью над несовершеннолетней в Новороссийске

Накануне в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что жительница Новороссийска избивает несовершеннолетнюю дочь.

По факту информации в краевом следственном управлении СКР организовали проверку. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Руководитель управления Андрей Маслов поручил изучить условия жизни и воспитания детей в семье, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске неадекватная женщина замахивалась стулом на маленькую дочь и угрожала ей. На кадрах видно, как женщина неадекватно ведет себя со своими детьми. Она агрессивно и нецензурно выражалась в разговоре с маленькой дочкой. Затем она схватила деревянный стул, замахнулась на ребенка и начала ей угрожать. Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы.