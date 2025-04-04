В Адыгее мужчина из ревности к экс-супруге раскурочил иномарку жителя Кубани

В полицию Гиагинского района Адыгеи обратился 35-летний житель Краснодарского края. Мужчина сообщил, что неизвестный повредил кузов и разбил стекла его иномарки.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого, им оказался 32-летний местный житель. Мужчину задержали.

Выяснили, что, будучи пьяным, злоумышленник увидел во дворе бывшей супруги незнакомый автомобиль. В порыве ревности мужчина умышленно повредил иномарку. Ущерб составил 120 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: ревнивцу из Туапсе дали 9 лет колонии за убийство сожителя бывшей жены. Туапсинский городской суд вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Установили, что мужчина в декабре 2024 года, находясь в квартире своей бывшей супруги, из-за ревности и личной неприязни нанес два удара кухонным ножом в грудь ее сожителя. От полученных ранений пострадавший скончался.

Подпишись, здесь всегда интересно.