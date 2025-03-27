Ревнивцу из Туапсе дали 9 лет колонии за убийство сожителя бывшей жены

Туапсинский городской суд вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Следствием и судом установлено, что мужчина в декабре 2024 года, находясь в квартире своей бывшей супруги, из-за ревности и личной неприязни нанес два удара кухонным ножом в грудь ее сожителя. От полученных ранений пострадавший скончался.

Возбудили уголовное дело. В суде мужчина полностью признал свою вину. С учетом ряда смягчающих обстоятельств ему назначили девять лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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