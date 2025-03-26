Мужчина получил 23 года колонии за жестокое убийство в центре Краснодара

Приговор по ч. 4 ст. 162 «Разбой» и ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» в отношении 46-летнего жителя Хабаровского края Сергея Воронова вынес 26 марта вынес Краснодарский краевой суд.

По данным следствия, смертельное нападение произошло 3 сентября 2024 года в квартире на улице Мира в Краснодаре. мужчины выпивали, когда подсудимый решил забрать у знакомого телефон, однако тот оказал сопротивление. Тогда Воронов со спины ударил 49-летнего жителя станицы Динской в шею строительным ножом, забрал телефон и скрылся, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю в Telegram.

Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался. Злоумышленник проснулся утром и обнаружил у себя два телефона. Похищенный он сдал в ломбард за 7 тыс. рублей.

Подсудимый вину признал частично. Суд счет его вину доказанной. Ранее он был судим и отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений.

Согласно приговору суда, Воронову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: суд снова оставил под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Подпишись, здесь всегда интересно.