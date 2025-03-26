Суд снова оставил под стражей бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского

Московский городской суд 26 марта в очередной раз отклонил апелляционные жалобы, которые подала защита бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского.

Таким образом суд оставил в силе постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения для Копайгородского в виде заключения под стражу на 3 месяца, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-мэру Сочи Копайгородскому продлили срок содержания под стражей. Мещанский районный суд Москвы 12 февраля продлил меры пресечения экс-главе города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине Копайгородской на 3 месяца.

Бывший глава курорта обвиняется в растрате. Мещанский суд Москвы наложил арест на имущество и денежные средства Алексея Копайгородского, его супруги, родственников и третьих лиц. По словам адвоката, сумма наложенного ареста в 100 раз превышает сумму ущерба по уголовному делу, который составляет 3,7 млн рублей.

Жене экс-мэра Сочи Копайгородского предъявили обвинение по делу о вымогательстве. Затем Алексею Копайгородскому предъявили второе обвинение по делу о получении взятки через посредничество супруги. По данным следствия, в ноябре 2023 года градоначальник через супругу получил от местного предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и обеспечить покровительство.

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