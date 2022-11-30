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В Адыгее местный житель угрожал полицейскому горящей палкой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-mestnyj-zhitel-ugrozhal-politsejskomu-goryashhej-palkoj
В Адыгее местный житель угрожал полицейскому горящей палкой
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Красногвардейского района в ноябре направили в суд.

По версии следствия, вечером 29 июля около гаражей в селе Красногвардейском пьяный мужчина негативно отреагировал на законные действия сотрудника полиции. Злоумышленник намотал на один конец палки тряпку, поджег ее и направил в сторону полицейского, угрожая расправой.

Возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с осуществлением им своих должностных обязанностей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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