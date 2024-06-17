В Адыгее мать избитой до смерти девочки признала вину в истязании, ее арестовали

Следственный комитет по Адыгее предъявил обвинение жительнице Адыгейска за истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего.

Установили, что мать и отец со 2 апреля по 30 мая систематически избивали свою дочь, из-за чего девочка получала травмы различной степени тяжести.

Женщине предъявили обвинение в совершении преступления, вину она признала в полном объеме. Обвиняемую заключили под стражу, сообщает СУ СК России по Адыгее.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина избил свою трехлетнюю дочь, девочка скончалась от полученных травм. С родителями ребенок жил с марта 2024 года, до этого он находился в социальном учреждении.