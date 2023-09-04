В Адыгее легковушка сбила насмерть лошадь, пострадали три человека, в том числе годовалый ребенок
Происшествия
04.09.2023 15:23
Авария произошла 1 сентября около 21:30 возле станицы Абадзехской на 35-м километре дороги А-159 Подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику в Адыгее.
По предварительным данным, 25-летняя местная жительница ехала за рулем отечественной легковушки и сбила лошадь, которая выбежала на проезжую часть.
В результате ДТП пострадали 3 пассажира автомобиля в возрасте 20 и 56 лет, а также годовалая девочка. Лошадь погибла на месте аварии.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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