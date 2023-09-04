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В Адыгее легковушка сбила насмерть лошадь, пострадали три человека, в том числе годовалый ребенок

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-legkovushka-sbila-nasmert-loshad-postradali-tri-cheloveka-v-tom-chisle-godovalyj-rebenok
В Адыгее легковушка сбила насмерть лошадь, пострадали три человека, в том числе годовалый ребенок
Фото t.me/mvd01ra

Авария произошла 1 сентября около 21:30 возле станицы Абадзехской на 35-м километре дороги А-159 Подъезд к Кавказскому государственному биосферному заповеднику в Адыгее.

По предварительным данным, 25-летняя местная жительница ехала за рулем отечественной легковушки и сбила лошадь, которая выбежала на проезжую часть.

В результате ДТП пострадали 3 пассажира автомобиля в возрасте 20 и 56 лет, а также годовалая девочка. Лошадь погибла на месте аварии.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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