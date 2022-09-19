Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Адыгее легковушка Chevrolet врезалась в отсекатель комбайна

Происшествия
19.09.2022 17:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-legkovushka-chevrolet-vrezalas-v-otsekatel-kombajna
В Адыгее легковушка Chevrolet врезалась в отсекатель комбайна
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея.

Авария произошла 18 сентября в хуторе Екатериновском. Водитель иномарки госпитализирован.

По данным правоохранителей, во время движения 27-летний водитель Chevrolet врезался в комбайн, которым управлял 48-летний житель Гиагинского района. В результате аварии молодой человек с различными травмами доставлен в Адыгейскую республиканскую клиническую больницу.

В настоящее время полицейские проводят проверку. Устанавливаются все причины и условия, которые повлекли ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: полиция нашла водителя, сбившего насмерть стадо диких кабанов в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В мэрии Краснодара ответили на флэшмоб горожан, требующих свою долю городского бюджета
  2. К 229-летию Краснодара на Городской площади повесили главный праздничный баннер
  3. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  4. В Краснодарском крае будут судить велосипедиста, пытавшегося ночью изнасиловать девушку на улице
  5. В Мезмае пенсионерка сорвалась с обрыва и упала на камни
  6. Ростовский «Горизонт» требует от краснодарских компаний 3,5 млн рублей за использование слова «горизонт»
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях