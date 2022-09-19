В Адыгее легковушка Chevrolet врезалась в отсекатель комбайна
Происшествия
19.09.2022 17:33
Авария произошла 18 сентября в хуторе Екатериновском. Водитель иномарки госпитализирован.
По данным правоохранителей, во время движения 27-летний водитель Chevrolet врезался в комбайн, которым управлял 48-летний житель Гиагинского района. В результате аварии молодой человек с различными травмами доставлен в Адыгейскую республиканскую клиническую больницу.
В настоящее время полицейские проводят проверку. Устанавливаются все причины и условия, которые повлекли ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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