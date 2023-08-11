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В Адыгее «Лада» сбила корову, вылетела на встречку и протаранила иномарку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-lada-sbila-korovu-vyletela-na-vstrechku-i-protaranila-inomarku
В Адыгее «Лада» сбила корову, вылетела на встречку и протаранила иномарку
Фото МВД по Республике Адыгея

Авария произошла 10 августа около 11:00 на 15-м километре трассы Энем — Адыгейск возле аула Шенджий в Тахтамукайском районе.

По предварительным данным, что 27-летняя женщина-водитель «Лада» не справилась с управлением и наехала на корову, которая вышла на проезжую часть. После этого легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась там с иномаркой, за рулем которой был 69-летний житель Тахтамукайского района.

В результате ДТП пострадали 2 человека: женщина-водитель отечественного автомобиля и пассажирка иномарки.

По факту аварии проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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