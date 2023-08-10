Один человек погиб и четверо пострадали в массовой аварии с двумя фурами на Кубани

Авария с участием пяти автомобилей произошла 9 августа около полуночи на 131-м километре трассы Краснодар — Ейск в Каневском районе.

По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал за рулем «Лада Веста», при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком Mercedes, которым управлял 49-летний водитель. После этого отечественная легковушка столкнулась с фурой Mercedes-Benz Axor, Volkswagen Passat и грузовой «Газелью».

В результате аварии водитель «Лада Веста» погиб до приезда скорой помощи. Пострадали 4 человека: 17-летний пассажир автомобиля «Лада Веста», 8-летняя девочка, 36-летняя женщина-водитель и 37-летний пассажир автомобиля Volkswagen. Всех пострадавших госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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