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В Адыгее из-за отравления угарным газом в ванной погибла 15-летняя девочка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-iz-za-otravleniya-ugarnym-gazom-v-vannoj-pogibla-15-letnyaya-devochka
В Адыгее из-за отравления угарным газом в ванной погибла 15-летняя девочка
Фото СУ СК РФ по Республике Адыгея

Несчастный случай произошел в январе в одном из частных домов в ауле Егерухай в Кошехабльском районе. В феврале в СК возбудили уголовное дело.

По данным следствия, тело 15-летней девочки обнаружили в ванной комнате. Девочка погибла от отравления угарным газом. Во время проверки следователи установили, что в 2019 году в доме меняли и устанавливали газовое оборудование. При этом работы провели с нарушением.

По факту гибели девочки возбудили уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть. Сейчас следствие устанавливает человека, который проводил работы по замене оборудования. Назначили судебные экспертизы. В ходе следствия также дадут оценку действиям лиц, ответственным за обслуживание газового оборудования, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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