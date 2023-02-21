В Адыгее из-за отравления угарным газом в ванной погибла 15-летняя девочка
Несчастный случай произошел в январе в одном из частных домов в ауле Егерухай в Кошехабльском районе. В феврале в СК возбудили уголовное дело.
По данным следствия, тело 15-летней девочки обнаружили в ванной комнате. Девочка погибла от отравления угарным газом. Во время проверки следователи установили, что в 2019 году в доме меняли и устанавливали газовое оборудование. При этом работы провели с нарушением.
По факту гибели девочки возбудили уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть. Сейчас следствие устанавливает человека, который проводил работы по замене оборудования. Назначили судебные экспертизы. В ходе следствия также дадут оценку действиям лиц, ответственным за обслуживание газового оборудования, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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