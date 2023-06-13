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В Адыгее из-за оползня обрушилась часть трассы, ведущей в Кавказский заповедник

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-iz-za-opolznya-obrushilas-chast-trassy-vedushhej-v-kavkazskij-zapovednik
В Адыгее из-за оползня обрушилась часть трассы, ведущей в Кавказский заповедник
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор "Черноморье"

Часть дорожного полотна на отвесном участке федеральной трассе А-159 между поселками Хамышки и Гузерипль обрушилась вечером 12 июня из-за активизации оползневых процессов в горах.

В связи с разрушением дороги реверсивную схему движения, которая на этом участке действует с апреля 2022 года, перевели в ручной режим. Автомобили через реверсный участок пропускают по одному. Специалисты круглосуточно наблюдают за этим участком трассы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Дорожники разрабатывают меры для восстановления движения транспорта между Гузериплем и Хамышками в обычном режиме. Для этого рассматривают вопрос об ограничении движения для грузовиков.

Читайте также: разрушенный мост в Красноармейском районе восстановят в течение полугода. Речь идет о мосте через магистральный канал в районе вышек на 11 км автодороги Полтавская — Чебургольская — Гривенская.

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