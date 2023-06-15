В Адыгее из-за оползней ввели реверс еще на двух участках трассы, ведущей в Кавказский заповедник

Обильные осадки спровоцировали новые оползни, частично разрушившие дорогу еще в двух местах трассы А-159 подъезд от Майкопа к Кавказскому Государственному биосферному заповеднику.

Реверсивное движение ввели на участках в поселке Каменномостском и в селе Хамышки Даховского сельского поселения с 15 июня.

Сотрудники ФКУ Упрдор «Черноморье» осуществляют круглосуточное наблюдение за участками. На 78-м км участок накрыли от осадков и ввели ограничение для движения транспорта массой более 3,5 т. В настоящее время разрабатываются проектные решения для локализации оползней и ремонта дороги, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13 июня в Адыгее из-за оползня обрушилась часть трассы между поселками Хамышки и Гузерипль.