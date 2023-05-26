В Адыгее из-за обильных осадков подтопило частные дома в ауле Ходзь

Сильные осадки прошли днем 26 мая на территории Адыгеи.

По данным МЧС, в результате дождевого паводка в ауле Ходзь оказались подтоплены частные домовладения.

На место выехала оперативная группа для оказания всей необходимой помощи населению и координации работы всех экстренных служб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

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