В Адыгее «Газель» сбила насмерть 84-летнего велосипедиста из Краснодарского края

Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Авария произошла 20 сентября около 19:00 часов на автодороге Майкоп — Гиагинская — Псебай в Кошехабльском районе Адыгеи.

По предварительным данным, 36-летняя жительница Кошехабльского района ехала за рулем «Газели» и сбила 84-летнего жителя Лабинска, который ехал во встречном направлении на велосипеде. В результате ДТП пострадавшего с серьезными травмами доставили в больницу. Спустя время он скончался.

В полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея в Telegram.

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