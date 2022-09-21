В Адыгее «Газель» сбила насмерть 84-летнего велосипедиста из Краснодарского края
Происшествия
21.09.2022 21:26
Авария произошла 20 сентября около 19:00 часов на автодороге Майкоп — Гиагинская — Псебай в Кошехабльском районе Адыгеи.
По предварительным данным, 36-летняя жительница Кошехабльского района ехала за рулем «Газели» и сбила 84-летнего жителя Лабинска, который ехал во встречном направлении на велосипеде. В результате ДТП пострадавшего с серьезными травмами доставили в больницу. Спустя время он скончался.
В полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея в Telegram.
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