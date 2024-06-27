В Адыгее будут судить мужчину за смерть девочки, выпавшей из кабины трактора

Смертельная авария произошла 3 июня в Кошехабльском районе Адыгеи.

По предварительным данным, не имеющий водительских прав местный житель посадил в кабину трактора «Беларус МТЗ-82.1» четверых маленьких детей. В тот момент. Когда мужчина сдал назад, из кабины трактора через окно выпала девочка. При падении она ударилась головой о металлический бампер и погибла.

В отношении мужнины возбудили уголовное дело о нарушение ПДД, повлекшем смерть. Уголовное дело расследовали в Гиагинском межрайонном СО СК России по Республике Адыгея.

Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным прокурором Кошехабльского района обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея в Telegram.

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