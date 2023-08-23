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В Адыгее будут судить мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю из Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-budut-sudit-muzhchinu-napavshego-na-nesovershennoletnyuyu-iz-krasnodarskogo-kraya
В Адыгее будут судить мужчину, напавшего на несовершеннолетнюю из Краснодарского края
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в мае в Красногвардейском районе. Следователи завершили расследование этого уголовного дела и передали его в суд.

По версии следствия, в тот вечер 17-летняя жительница станицы Новолабинской пошла пешком к своей родственнице в аул Хатукай. На мосту через реку Лаба на нее напал 30-летний житель села Красногвардейское. Он повалил девушку на землю, достал нож и начал угрожать убийством. К счастью, в этот момент мимо проезжал автомобиль. Преступник испугался и убежал, оставив на месте свой мобильный телефон.

Вскоре правоохранители установили личность нападавшего и задержали его. На него завели уголовное дело о разбое. Подозреваемый признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах преступления. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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