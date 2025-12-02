В Адыгее 3 года колонии дали экс-полицейскому, ударившему в суде видеооператора

Майкопский городской суд огласил приговор в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в воспрепятствовании журналистской деятельности, насилии над журналистом и угрозой применения насилия.

Инцидент произошел 8 сентября в помещении республиканского Верховного суда. Мужчина, увидев членов съемочной группы ВГТРК «Адыгея», высказался в их адрес нецензурной бранью и ударил видеооператора по лицу.

Изучив материалы дела, суд признал экс-полицейского виновным и назначил ему 2 года и 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении. Также он должен будет выплатить потерпевшему 50 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывший полицейский, осужденный за угрозы в отношении представителей власти, перед заседанием суда по обжалованию ранее вынесенного в отношении него приговора напал на видеооператора. Уголовное дело в отношении мужчины поручил возбудить глава СКР Александр Бастрыкин. Злоумышленника объявили в розыск.

Позже стало известно, что правоохранители задержали мужчину и поместили его в СИЗО. Возбужденное против него уголовное дело направили в суд.

